LPI-EF: "Ach du dickes Ei"

Am Ostersonntag 2020 um 22:10 Uhr wurde die Polizei über einen Verkehrsunfall in der Ortslage Bischleben informiert. Die 39jährige Opel-Fahrerin befuhr mit ihrem Boliden die Geratalstraße in Richtung Möbisburg. In einer leichten Rechtskurve verlor sie die Kontrolle über das Gefährt und kam nach links von der Fahrbahn ab. Sie kollidierte mit dem Bordstein und folgend mit einer Betonmauer, welche von einer Hecke überwachsen war. Ihr Fahrzeug wurde irreparabel beschädigt und kam in der Hecke zum Stehen. Bereits beim Eintreffen an der Unfallstelle war die Ursache für die fehlende Spurtreue offensichtlich. Die Dame wies einen Atemalkoholwert von stolzen 2,18 Promille auf. Ihre Vorliebe schien auf Weißwein zu fallen, da im Kofferaum sechs geleerte Flaschen des Getränks aufgefunden wurden. Das Fahrzeug musste durch den Abschleppdienst mit einem Kran geborgen werden. Die Dame erwartet nun, nach der Einziehung des Führerscheins und der Durchführung einer Blutentnahme, ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs. (MF)

