Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: An Bremsleitungen manipuliert

Sömmerda (ots)

Am gestrigen Tag wurden in Sömmerda in der Breitscheidstraße zwischen 14:00 Uhr und 17:00 Uhr die Bremsleitungen an einem Pkw VW zerschnitten. Glücklicherweise bemerkte der Fahrzeugführer heute die Manipulation vor Fahrtantritt, so dass glücklicherweise nichts Schlimmeres passiert ist. Die Beamten leiteten ein Ermittlungsverfahren gegen die noch unbekannten Täter ein. Hinweise werden von der PI Sömmerda unter 03634/3360 erbeten.

