Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Kellereinbruch in Walschleben

Sömmerda (ots)

In der letzten Nacht wurde in Walschleben in einem Wohnblock ein Kellerabteil aufgebrochen. Hier entwendeten Unbekannte mehrere Elektrowerkzeuge und Getränke im Wert von 290 EU.

