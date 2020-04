Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: vermutlicher Giftköder in Straußfurt

Sömmerda (ots)

Am gestrigen Vormittag fand ein Spaziergänger in Straußfurt bei der Feldstraße ein Stück Fleisch, welches vermutlich mit einem Giftköder versehen war. Die Polizei informierte er am Nachmittag. Den vermutlichen Giftköder nahm er mit und übergab ihn den Beamten. Die Auswertung steht noch aus. Eine entsprechende Anzeige wurde gefertigt. Hinweise auf den Verursacher gibt es im Moment noch nicht. Zeugen werden gebeten, sich bei der PI Sömmerda (03634/3360) zu melden.

