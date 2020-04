Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Falscher Osterhase?

Erfurt (ots)

Am Morgen des 12.04.2020, um 01:15 Uhr wurden Beamte des ID Süd auf einen 20jährigen Erfurter aufmerksam. Dieser torkelte durch die Marktstraße, zog sein Fahrrad hinter sich her und stürzte mehrfach fast. Nach der Überprüfung seiner Personalien und einem Atemalkoholtest, welcher 1,4 Promille erbrachte, wurde er belehrt, aufgrund seiner deutlichen Ausfallerscheinungen seinen Heimweg weiterhin fußläufig zu bestreiten. Dieser wohlwollende Hinweis missfiel ihm offenbar, so dass er nach ein paar Metern sein Rad bestieg und tiefer in die Innenstadt entschwand. Aufgrund der Verkehrssituation war eine direkte Nacheile zur Anhaltung nicht möglich. Während der größeren Fahndungsmaßnahmen entwickelte sich ein regelrechtes Versteckspiel. Der Herr verbarg sich mehrfach hinter Stromkästen und in Gebüschen und setzte in vermeintlich günstigen Momenten die Flucht fort. Hierbei nutzte er offensichtlich gezielt schmale oder gesperrte Fußwege. Es bestand jedoch mehrfach Sichtkontakt, wobei er ohne Rücksicht auf andere Verkehrsteilnehmer die Straßen kreuzte und auch beinahe einen Verkehrsunfall verursachte. Zu guter Letzt konnte der junge Mann, nach über einer Stunde, durch eine Zivilstreife bei der Heimkehr vor seiner Wohnanschrift angetroffen werden. Da er hier erneut zur Flucht ansetzte, wurde er mittels polizeilichen Zwangsmitteln gestoppt. Hierdurch wurde er leicht verletzt und in der Folge medizinisch behandelt. Dem Beschuldigten wurde zur Beweissicherung im Strafverfahren eine Blutprobe entnommen, zudem wird er sich in Bälde wegen Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten müssen. (MF)

