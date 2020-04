Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Alkoholisiert in Streit geraten

Erfurt (ots)

Zwei stark alkoholisierte Frauen bekamen sich am Samstagabend, gegen 21:00 Uhr, in Erfurt in die Haare. Nachdem sie zunächst in der Magdeburger Allee nur verbal in Streit gerieten, erhob die 55-jährige Täterin plötzlich ihre Glasflasche und holte zum Schlag gegen ihre 41-jährige Widersacherin aus. Diese konnte den Schlag trotz einer Alkoholisierung von über 2 Promille abwehren. Ein mit etwa 1,5 Promille alkoholisierter Mann wollte einschreiten, bekam dann aber selbst einen Schlag ins Gesicht, wodurch er leicht verletzt wurde. Die aggressive Frau verweigerte einen Atemalkoholtest, musste aber in der weiteren Folge zur Überwachung in ein Krankenhaus gebracht werden. Sie wird sich nun wegen der Körperverletzungsdelikte verantworten müssen.(RF)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Erfurt

Inspektionsdienst Nord

Telefon: 0361 7840 0

E-Mail: dgl.lpi.erfurt.id-nord@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell