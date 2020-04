Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Gemeinsam Drogen konsumiert

Erfurt (ots)

Am späten Samstagabend wurde die Polizei über ein verdächtiges Fahrzeug in der Ortslage Salomonsborn informiert. In diesem sollten mehrere junge Männer sitzen, welche vermutlich Drogen konsumieren. Die eingesetzten Beamten konnten die vier Insassen im Alter von 17 bis 20 Jahren antreffen. Der typische Geruch verriet, dass in dem VW offensichtlich Marihuana geraucht worden war. Im Laufe der folgenden Durchsuchungen konnten bei allen Beteiligten kleine Mengen Marihuana aufgefunden werden. Da sich die Männer bei ihrer Zusammenkunft nicht an die geltenden Regeln zur Eindämmung der Coronapandemie hielten, müssen sie sich neben der Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz auch wegen der entsprechenden Ordnungswidrigkeit verantworten.(RF)

