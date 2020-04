Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: 51 Autoantennen gestohlen

Erfurt (ots)

Freitagnacht wurden im Erfurter Mühlenviertel von gleich 51 geparkten Autos die Antennen entwendet. Es waren ausschließlich aufgeschraubte Antennen, so dass an keinem einzigen Fahrzeug ein Schaden entstanden ist. Solche Antennen kosten zwischen 3 und 10 EUR, so dass sich der Gesamtschaden relativ gering hält. (TL)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Erfurt

Inspektionsdienst Nord

Telefon: 0361 7840 0

E-Mail: dgl.lpi.erfurt.id-nord@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell