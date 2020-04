Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Betrunken ertappt

Landkreis Sömmerda (ots)

Eine Polizeibeamtin im dienstfrei beobachtete gestern Abend einen Mann, der in Straußfurt betrunken mit seinem Auto fuhr. Sie alarmierte ihre Kollegen der Polizeiinspektion Sömmerda, die unverzüglich zum Einsatz kamen. Bei Eintreffen der Beamten ergriff der 42-Jährige zu Fuß die Flucht. Auch dass er sich in einem Gebüsch versteckte, nützte ihm nichts. Die Polizisten stellten den Mann und ließen ihn pusten. Der Alkoholtest zeigte einen Wert von 1,5 Promille an. Es folgten eine Blutentnahme und eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr. (JN)

