Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: 15.000 Euro Sachschaden

Erfurt (ots)

Ein Unfall mit 15.000 Euro Sachschaden ereignete sich am Mittwochvormittag am Wurzener Weg in Erfurt. Ein 68-jähriger Mann fuhr mit seinem Mercedes aus bisher ungeklärter Ursache gegen ein parkendes Auto am Fahrbahnrand. An beiden Autos entstand Totalschaden. Der 68-jährige Unfallverursacher wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Da der Mann Krankheitssymptome aufwies prüft die Polizei nun, inwieweit seine Fahrereigenschaft eingeschränkt war und ermittelt wegen dem Verdacht der Gefährdung des Straßenverkehrs. (JN)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell