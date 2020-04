Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Brand in Supermarkt

Erfurt (ots)

Vermutlich durch eine brennende Zigarette ist am Mittwochabend in einem Erfurter Supermarkt ein Feuer ausgelöst worden. Im Eingangsbereich des Geschäftes war gegen 20:00 Uhr eine Mülltrennstation in Brand geraten. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen. Die Mülltrennstation wurde zerstört und Waren durch das Löschwasser beschädigt. Der Schaden wird auf etwa 600 Euro geschätzt. (JN)

