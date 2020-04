Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: VW T3 gestohlen

Erfurt (ots)

Gestern Nachmittag musste ein 37-jähriger Mann den Diebstahl seines Fahrzeugs feststellen. Er hatte seinen VW T3 aus dem Jahr 1982 am Vortag am Boyneburgufer, gegenüber der Fachhochschule geparkt. Der Oldtimer in den Farben braun und gelb hat einen Wert von etwa 10.000 Euro. Wer hat den Bus aus dem Zulassungsbereich Salzgitter, seit dem 07.04.2020, 18:30 Uhr gesehen? Hinweise nimmt der Inspektionsdienst Nord (0361/7840-0) unter Angabe der Vorgangsnummer 81863 entgegen. (JN)

