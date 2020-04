Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Werkzeug gestohlen

Erfurt (ots)

Am Dienstagmorgen stellte der Besitzer eines Mercedes Sprinter fest, dass sich Diebe aus seinem Fahrzeug bedient hatten. Der 31-Jährige hatte seinen Transporter über Nacht in der Altonaer Straße geparkt. Als er am Folgetag zurückkehrte, stand die Heckklappe ein Stück offen. Diebe hatten es auf ein Handy, einen Laptop und verschiedene Werkzeuge abgesehen. Der Wert der Beute kann gegenwärtig nicht beziffert werden. (JN)

