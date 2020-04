Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Randaliert

Sömmerda (ots)

Weil ein 36-jähriger Mann in der Frohndorfer Straße von Sömmerda randalierte, kam die Polizei am Montagabend zum Einsatz. Der stark alkoholisierte Mann hatte im Treppenhaus einen Schuhschrank sowie mehrere Dachfenster auf dem Dachboden des Mehrfamilienhauses beschädigt und dabei über 1.000 Euro Sachschaden verursacht. Als die Beamten vor Ort eintrafen, wurden sie von dem Mann angegriffen und beleidigt. Er wurde zu Boden gebracht, gefesselt und in Gewahrsam genommen. Auch auf der Dienststelle beruhigte sich der 36-Jährige nicht. Er ließ seinen Frust weiter verbal an den Beamten aus und beschädigte eine Matratze in der Zelle. Gegen ihn wird nun wegen Sachbeschädigung, Beleidigung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt. (JN)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Erfurt

Pressestelle

Telefon: 0361 7443 1504

E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell