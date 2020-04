Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Unfall mit Straßenbahn

Erfurt (ots)

Zu einem Unfall mit verletzter Person kam es am Samstagnachmittag in Erfurt. Eine Straßenbahn setzte nach einem Stopp an der Haltestelle Ilversgehofener Platz seine Fahrt fort, als plötzlich ein Mann auf die Schienen lief. Der Straßenbahnfahrer leitete eine Gefahrenbremsung ein und brachte die Bahn zum Stillstand. Der 51-jährige Fußgänger wurde erfasst und stürzte auf den Kopf. Hierbei verletzte er sich leicht und wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die 20 Fahrgäste in der Straßenbahn blieben unverletzt. Zu einem Sachschaden kam es nicht. (JN)

