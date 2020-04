Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Unter Drogen Unfall verursacht

Landkreis Sömmerda (ots)

Auf der Landstraße zwischen Vogelsberg und Orlishausen kam es am Samstagabend zu einem Verkehrsunfall. Ein 29-Jähriger verlor, gegen 21:20 Uhr, auf Höhe des Stausees die Kontrolle über seinen Audi und kam von der Straße ab. Das Auto kam im Straßengraben zum Stehen. Der 24-jährige Beifahrer wurde leicht verletzt. Am Audi entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Ein Drogentest zeigte bei dem Unfallverursacher ein positives Ergebnis an. Gegen ihn wird nun wegen Gefährdung im Straßenverkehr ermittelt. (JN)

