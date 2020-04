Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Wiederholungstäter

Erfurt (ots)

In den Morgenstunden des 05.04.2020 bemerkte eine 58-Jährige, die in ihrem Gartenhäuschen übernachtete, dass sich jemand an der Nachbarhütte zu schaffen machte. Nach kurzem Zögern sprach sie die Person an und verständigte die Polizei. Der Geflüchtete konnte durch die eingesetzten Beamten noch in der Gartenanlage nahe der Roten-Berg-Siedlung in Erfurt festgenommen werden. Neben gestohlenen Lebensmitteln und Elektrokleinstartikeln, wurden auch geringe Mengen Betäubungsmittel bei ihm aufgefunden. Der 30-Jährige war in den letzten Tagen schon mehrfach bei ähnlichen Delikten aufgefallen und erwartet nun weitere Anzeigen. (JE)

