Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Öffentlichkeitsfahndung der Kripo Erfurt

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Erfurt (ots)

Am 03.12.2019, gegen 21:30 Uhr, zeigte ein bislang unbekannter Täter in einer Straßenbahn in Erfurt mit erhobenem rechten Arm den "Hitlergruß". Des Weiteren zertrümmerte er mit der rechten Faust im Wagen eine Windfangscheibe. Es entstand erheblicher Sachschaden. Wer kennt den Mann und kann Angaben zu ihm machen? Hinweise nimmt die Kripo Erfurt (0361/7443-1465 oder 0361/7443-1198) unter Angabe der Vorgangsnummer 12165/2019 entgegen. (JN)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Erfurt

Pressestelle

Telefon: 0361 7443 1504

E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell