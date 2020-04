Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Gartenlaubenbrand

Sömmerda (ots)

Polizei und Feuerwehr wurden heute in den frühen Morgenstunden nach Sömmerda gerufen. Ein Zeuge hatte, gegen 04:30 Uhr, einen Brand bemerkt. Die Rettungskräfte stellten an einem Bahndamm einen Gartenlaubenbrand fest. Das Häuschen stand vollständig in Flammen. Der Bahnverkehr wurde durch den Brand nicht beeinträchtigt. Das Feuer zerstörte die Gartenlaube vollständig. Der Sachschaden wird auf etwa 5.000 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. (JN)

