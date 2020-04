Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Brandlegung

Landkreis Sömmerda (ots)

Polizei und Feuerwehr mussten in der vergangenen Nacht in Leubingen zum Einsatz kommen. Ein unbekannter hatte gegen 23:30 Uhr, mehrere Europaletten und Holzbretter in Brand gesetzt. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen, sodass es zu keinen größeren Schäden kam. (JN)

