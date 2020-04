Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Fahrräder im Wert von 11.000 Euro gestohlen

Erfurt (ots)

Am Mittwoch mussten gleich drei Erfurter feststellen, dass in ihre Keller eingebrochen wurde. Die Diebe hatten es in allen Fällen offensichtlich auf das Gleiche abgesehen: hochwertige Fahrräder. Unbemerkt stahlen die Täter so insgesamt vier Mountainbikes der Marken Canyon, Cube und Merida im Wert von über 11.000 Euro. (JN)

