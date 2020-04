Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Raub im Supermarkt - Wer kennt die Täter?

Erfurt (ots)

Am 09.01.2020 betraten kurz vor Ladenschließung zwei unbekannte Männer einen Supermarkt in Erfurt. Eine Mitarbeiterin lief zu dieser Zeit gerade vom Kassenbereich mit der Kassenschublade in das Mitarbeiterbüro, um die Abrechnung vorzunehmen. Einer der Täter lenkte die Frau ab, indem er ein Glas zu Boden warf. Der andere Täter nutzte den Überraschungseffekt aus und entriss der Frau die Kassenschublade. Dabei wurde die Frau leicht verletzt. Beide Täter flüchteten mit Fahrrädern in unbekannte Richtung. Sie erbeuteten etwa 1000 Euro Bargeld. Die Kripo Erfurt ermittelt gegen die zwei Unbekannten wegen Raub. Wer kennt die Männer und kann Angaben zu Ihrer Identität oder ihren Aufenthaltsort machen? Hinweise nimmt die Kripo Erfurt (0361/7443-1421 oder 0361/7443-1198) unter Angabe der Vorgangsnummer 7454 entgegen. (JN)

