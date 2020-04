Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Schwerer Arbeitsunfall

Landkreis Sömmerda (ots)

Auf einer Baustelle an der Bundesstraße 176, zwischen Andisleben und Dachwig, kam es heute Morgen zu einem schweren Arbeitsunfall. Ein 63-jähriger Arbeiter war in eine Grube gestützt und verletzte sich schwer. Mit einem Rettungswagen wurde der Mann in ein Krankenhaus gebracht. Die Kriminalpolizei Erfurt und das Landesamt für Verbraucherschutz, Abteilung Arbeitsschutz kamen vor Ort zum Einsatz. (JN)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Erfurt

Pressestelle

Telefon: 0361 7443 1504

E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell