Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Hunde gestohlen

Landkreis Sömmerda (ots)

Den Diebstahl seiner beiden Hunde zeigte ein Mann aus Schwerstedt am Dienstagabend, gegen 21:00 Uhr, bei der Polizei in Sömmerda an. Im Laufe des Tages waren die beiden Tiere vom Grundstück spurlos verschwunden. Einen Ausbruch der Hunde konnte der Besitzer ausschließen. Bei den Tieren handelt es sich um einen Dobermannrüden und eine Dobermannhündin. Wer hat die Hunde gesehen und kann Angaben zu ihren Aufenthaltsort machen? Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Sömmerda (03634/336-0) unter der Vorgangsnummer 76175 entgegen. (JN)

