Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Mit 2,2 Promille unterwegs

Erfurt (ots)

Den richtigen Riecher hatten im wahrsten Sinne des Wortes am Dienstagmorgen Polizeibeamte in Erfurt. Sie führten in der Wilhelm-Wolff-Straße eine Verkehrskontrolle durch und stoppten einen Audi A6. Die Polizisten nahmen Alkoholgeruch wahr und ließen die 30-jährige Frau pusten. Der Alkoholtest ergab einen Wert von 2,2 Promille. Der Führerschein der Frau wurde sichergestellt, eine Blutentnahme durchgeführt und Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr erstattet. (JN)

