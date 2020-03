Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Auf Baustelle eingebrochen

Erfurt (ots)

Arbeiter einer Baustelle in Erfurt Ilversgehofen stellten am Montagmorgen einen Einbruch fest. Unbekannte hatten sich über das Wochenende zu dem in Sanierung befindlichen Gebäude Zutritt verschafft. In mehreren Etagen wurde Behältnisse und Türen gewaltsam geöffnet. In einem Lagerraum wurden die Langfinger schließlich fündig und stahlen verschiedene Werkzeuge. Der Wert der Beute ist bislang noch unbekannt. Am Tatort hinterließen die Täter Spuren, die durch die Polizei gesichert wurden. (JN)

