Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Ohne Führerschein

Erfurt (ots)

Polizisten wurden gestern Abend im Erfurter Norden auf einen Autofahrer aufmerksam. An seinem Golf befanden sich keine Kennzeichen. Zudem legte der junge Mann eine sportliche Fahrweise an den Tag. Die Beamten stoppten den Wagen. Der 19-Jährige hatte keinen Führerschein und auch das Auto verfügte über keinen Versicherungsschutz. Wie sich herausstellte, hatte der Fahranfänger den VW erst zwei Stunden zuvor gekauft. Die Autoschlüssel durfte er an die Beamten abgeben. Gegen ihn wurde Anzeige wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis und dem Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz erstattet. (JN)

