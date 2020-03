Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Kellereinbruch

Erfurt (ots)

Den Aufbruch seines Kellers musste am Samstagmittag ein 29-jähriger Anwohner in der Lassallestraße in Erfurt feststellen. Eine unbekannte Person war in den Keller des Mehrfamilienhauses eingedrungen und hatte dort das Vorhängeschloss aufgehebelt, um in das Kellerabteil zu kommen. Der Dieb entwendete ein orangefarbenes Mountainbike der Marke Haibike im Wert von 2.000 Euro. (JN)

