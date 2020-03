Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Volltrunken

Sömmerda (ots)

Eine Zeugin meldete sich am Samstagabend bei der Polizei in Sömmerda. Ein Autofahrer stand mit seinem Ford mitten an einer Kreuzung in der Kölledaer Straße und fuhr nicht weiter. Dadurch behinderte er andere Autofahrer. Der Rettungsdienst und die Polizei mussten vor Ort einen volltrunkenen Mann im Wagen feststellen. Der 36-Jährige pustete fast 3,3 Promille. Der Mann durfte seinen Führerschein abgeben und sich einer Blutentnahme unterziehen lassen. Gegen ihn wird wegen Trunkenheit im Verkehr ermittelt. (JN)

