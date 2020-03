Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Diebstahl missglückt

Erfurt (ots)

Für einen 30-Jährigen ging ein Diebstahl am Samstagnachmittag gehörig schief. In der Erfurter Innenstadt hatte er einen Drogeriemarkt aufgesucht. Dort stahl er Kosmetikartikel im Wert von über 85 Euro. Als er das Geschäft verlassen wollte, löste er den Alarm der Diebstahlssicherung aus. Eine Kassiererin hielt ihn am Rucksack fest. Noch bevor er sich losreißen konnte, wurde ein Polizist auf das Geschehen aufmerksam und stellte den Dieb. Bei der Durchsuchung des Mannes wurde neben der Beute eine Schreckschusswaffe aufgefunden. Der polizeibekannte Mann muss sich nun wegen Diebstahl mit einer Waffe verantworten. (JN)

