Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Einbruch in Gartenlaube

Erfurt (ots)

Am Freitagmittag wurde die Polizei zu einem Einbruch im Erfurter Norden gerufen. Hier hatte in der Nacht vom Donnerstag auf Freitag ein unbekannter Täter die Fenster eines Gartenhauses im Ikarusweg aufgehebelt und sich so Zutritt zur Laube verschafft. Vor Ort staunten die Beamten nicht schlecht, als sie zusammen mit dem Geschädigten feststellten, dass am Ende sogar mehr Sachen in der Gartenlaube waren, als der Eigentümer am Vortag dort gelassen hatte. Denn neben den verursachten Sachschäden hinterließ der vermeintliche Täter auch sein Schuhwerk vor Ort. Dieses konnte im Anschluss durch die Polizei sichergestellt werden. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. (FW)

