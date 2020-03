Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Corona Pandemie- Polizei führt Kontrollen durch

Erfurt (ots)

Am Freitag und Samstag führten die Beamten des Inspektionsdienstes Erfurt-Süd mit Unterstützung von Kollegen der Bereitschaftspolizei Kontrollen in Park- und Grünanlagen, sowie auf Spielplätzen durch. Es konnten fast keine Verstöße gegen die Eindämmungsmaßnahmenverordnung festgestellt werden. Angetroffene Kleinstgruppen wurde bei der Ansprache der Erst der Lage verdeutlicht, woraufhin diese die Mindestabstände einsichtig einhielten. Ein Lautsprecherwagen wurde tagsüber im Innenstadtbereich vom Bahnhof über das Angerkreuz bis zum Domplat sowie, aufgrund des schönen Wetters, im Luisenpark eingesetzt. Über diesen liefen Durchsagen mit Handlungsanweisungen und auf großen Displays war in Laufschrift zu lesen, dass die Polizei Kontrollen durchführt. Die Erfurter Bürger reagierten mit positiven Rückmeldungen und zeigten Verständnis für die Kontollen. (MA)

