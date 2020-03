Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Fahrzeugbrand

Elxleben (ots)

Am Freitagnachmittag begann der Mercedes eines 33-jährigen während der Fahrt auf der B4 bei Elxleben zu brennen. Der Fahrzeugführer konnte sein Fahrzeug noch auf einem Parkplatz abstellen, bevor es in Vollbrand geriet. Die Flammen schlugen jedoch auf eine Hecke über und von dort auf ein weiteren geparkten Opel Astra, welcher ebenfalls zu brennen begann. Die Feuerwehr konnte den Brand zwar löschen, jedoch entstand an beiden Fahrzeugen Totalschaden. Verletzt wurde zum Glück niemand. (rs)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Erfurt

Polizeiinspektion Sömmerda

Telefon: 03634 336 0

E-Mail: pi.soemmerda@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell