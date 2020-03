Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Erwischt

Erfurt (ots)

Gestern Nachmittag beobachteten Zivilkräfte der Erfurter Polizei an einem Obstverkaufsstand, wie zwei Trickdiebe die Betreiber bestahlen. Das Diebespärchen wartete bis sich keine weiteren Kunden an dem Stand befanden und verwickelten dann die Verkäuferin in ein Gespräch. Während die 43-Jährige Diebin die Frau ablenkte, nahm ihr Kompagnon eine große Menge Bargeld aus der Kasse. Die Polizisten beobachteten das Treiben und stellten kurz darauf das Duo. Das Geld konnte sichergestellt und an die Besitzer zurückgegeben werden. Gegen das Gaunerpaar wird nun ermittelt. (JS)

