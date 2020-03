Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Gestellt

Landkreis Sömmerda (ots)

In Udestedt wurden heute Nacht zwei Diebe gestellt. Die Männer im Alter von 31 und 33 Jahren machten sich gerade an einem Pkw zu schaffen. Als sie die Beamten bemerkten, flüchteten sie. Da sich in dem Bereich aufgrund eines anderen Sachverhaltes (s. OTS Meldung. "Erst geflüchtet, dann angehustet") mehrere Streifen, sowie der Polizeihubschrauber befanden konnte das Duo im Ort gestellt werden. In dem Auto stellten die Beamten Einbruchswerkzeug, sowie ein geplündertes Paket fest. Alle Gegenstände wurden sichergestellt. Die Ermittlungen dem Sachverhalt dauern noch an, die Diebe wurden nach den polizeilichen Maßnahmen entlassen. (JS)

