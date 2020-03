Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Böse Überraschung

Landkreis Sömmerda (ots)

In Weißensee wurde gestern Nacht ein Mieter wach, weil Unbekannte in seiner Wohnung waren. Am Vortag waren die Diebe bereits mit einer Leiter ins 1. OG des Hauses gelangt und stahlen einen Schlüssel. Nun kamen sie nachts zurück. Der 46-Jährige machte sich bemerkbar, so dass die ungebeten Gäste unerkannt flüchten konnten. Gestohlen wurde nach ersten Erkenntnissen nichts. (JS)

