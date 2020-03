Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Erst geflüchtet, dann angehustet

Erfurt (ots)

Heute Morgen kam Beamten in einer Einbahnstraße in Erfurt ein Fahrzeug entgegen. Als sie das Auto kontrollieren wollten, flüchtete es mit hoher Geschwindigkeit. Durch Erfurt, bis nach Udestedt verfolgten die Polizisten den Pkw. Dort fuhr er in eine Hecke und der Fahrer flüchtete zu Fuß. Im Auto zurück blieb der Beifahrer, der Vater des 22-Jährigen. Umfangreiche Suchmaßnahmen, in die der Polizeihubschrauber und der Fährtenhund eingebunden waren, führten schließlich zu dem Mann. Er konnte gestellt und festgenommen werden. Es stellte sich heraus, dass er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist und die Kennzeichen an dem Auto entstempelt waren. Bei dem Einsatz hustete er einem Beamten ins Gesicht und gab an, Kontakt mit Corona-Verdachtsfällen gehabt zu haben. Der Mann wurde im Krankenhaus vorgestellt und danach auf freien Fuß gesetzt. Gegen ihn wird nun wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung ermittelt. (JS)

