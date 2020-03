Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Schuppen aufgebrochen

Landkreis Sömmerda (ots)

Aus einem Schuppen in Straußfurt stahlen Diebe Werkzeug. Die Langfinger knackten das Schloss und gelangten so an ihre Beute. Vermutlich kamen die Diebe zwischen dem 20-23.03.2020. (JS)

