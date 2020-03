Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Eingebrochen

Landkreis Sömmerda (ots)

In Rohrborn brachen Diebe in ein Wochenendhäuschen ein und stahlen drei Jagdtrophäen. Außerdem ließen sie Schnaps mitgehen. Der Wert der Beute beträgt ca. 1400 EUR. Weiterhin wurden in der Ortschaft zwei Baucontainer angegriffen. Diese werden von einem Verein als Lager genutzt. Nach ersten Erkenntnissen wurden Werkzeuge gestohlen. (JS)

