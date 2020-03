Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Nahrungsmittel und Alkohol gestohlen

Erfurt (ots)

Gestern Abend bekamen es Erfurter Polizeibeamte mit einer Diebesbande zu tun. Die jungen Männer hatten in einem Discounter in der Innenstadt Waren am Ausgang deponiert um diese nach dem Passieren des Kassenbereichs unbemerkt stehlen zu können, ausserdem versteckten sie Nahrungsmittel und Alkohol in ihren Jacken. Mehrere Kunden bemerkten jedoch das Treiben, so dass zwei der Herren einige Gegenstände doch an der Kasse bezahlten. Der Rest der Bande konnte mit einer unbekannten Menge an Diebesgut entkommen. Gegen das Duo wird nun ermittelt. (JS)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Erfurt

Pressestelle

Telefon: 0361 7443 1504

E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell