Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Wer kennt diesen Mann?

Erfurt (ots)

Am Donnerstag, den 14.11.2019 gegen 15:20 Uhr stahl ein Unbekannter aus den Telekom Shop im Thüringenpark drei hochwertige Smartphones im Gesamtwert von rund 2900 Euro aus der Präsentation. Der Mann betrat das Geschäft, begab sich zum Präsentationstisch, nahm die vier ausgestellten Iphones 11 in die Hand, riss diese aus der Diebstahlssicherung und rannte aus dem Geschäft. Dabei fiel ihm eins der Geräte aus der Hand, so dass er letztendlich drei Handys erbeutete. Wer kennt den abgebildeten Tatverdächtigen oder kann Hinweise zu diesem geben? Hinweise bitte an den ID Süd unter Tel. 0361/74430 unter Angabe des Aktenzeichens: ST/0287106/2019 (JS)

