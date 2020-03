Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Beschädigte Automaten

Landkreis Sömmerda (ots)

In Straußfurt wurde ein Geldautomat arg in Mitleidenschaft gezogen. Die Unbekannten schnitten ein Loch in die Verkleidung, gelangten aber an kein Geld. Außerdem wurde die Kamera des Automaten beschädigt. Aktuell geht die Polizei von einem Schaden in Höhe in von ca. 500 EUR aus. Vier Straubsaugerautomaten brachen Unbekannte in Sömmerda auf. Die Mühe wurde mit knapp 5 EUR Münzgeld "belohnt", der entstandene Sachschaden ist mit 200 EUR um einiges höher. (JS)

