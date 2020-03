Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Kellereinbrüche

Erfurt (ots)

Zu mehreren Kellereinbrüchen im Erfurter Süden rückten Polizeibeamte am Wochenende aus. Aus drei Kellern verschwanden insgesamt vier Fahrräder im Wert von über 7000 EUR. Am Wiesenhügel überraschte eine Mieterin nachts zwei Frauen, die gerade in eine Kellerbox einbrachen. Nach ersten Erkenntnissen stahlen sie einen Kindersitz. Die beiden konnten unerkannt flüchten. (JS)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Erfurt

Pressestelle

Telefon: 0361 7443 1504

E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell