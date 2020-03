Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Hoher Sachschaden

Erfurt (ots)

Über 1500 EUR Sachschaden verursachten Diebe Sonntagmorgen in Bäckerei Filiale. Sie hebelten die Eingangstür auf um in das Geschäft zu gelangen und durchwühlten die Räumlichkeiten. Knapp über 100 EUR Bargeld waren die Beute. Auch in ein Einkaufscentrum in der Hermsdorfer Straße brachen Unbekannte ein. Sie machten sich an einem Kiosk zu schaffen und verschwanden ohne Beute. Auch hier beträgt der entstandene Schaden weit über 1000 EUR. (JS)

