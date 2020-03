Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Suche nach Autofahrer

Erfurt (ots)

Heute Morgen stellten Polizeibeamte in Erfurt am Roten Berg auf einer Mittelinsel einen stark beschädigten Pkw fest. Offensichtlich war das Auto bei einem Verkehrsunfall im Frontbereich so arg in Mittleidenschaft gezogen worden, dass man von wirtschaftlichem Totalschaden ausgehen muss. Nach ersten Erkenntnissen kam das Auto von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer Ampel. Vom Fahrer fehlt bisher jede Spur. Das Auto wurde abgeschleppt, die Ermittlungen dauern noch an. (JS)

