Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Einbrüche und Brandstiftung

Erfurt - Dittelstedt (ots)

Im Verlaufe des Freitagabends kam es in einer Kleingartenanlage in Dittelstedt zu mehreren Einbrüchen in Gartenlauben. Der oder die unbekannte/-n Täter brachen mindestens drei Gärten auf. Zum Beutegut liegen noch keine Erkenntnisse vor. In der Gartenanlage kam es außerdem zum Brand einer Gartenlaube, die dabei vollständig zerstört wurde. Eine Brandstiftung gilt als wahrscheinlich. Ob dieser Brand mit den Einbrüchen in Zusammenhang steht, ist Gegenstand der Ermittlungen. Anwohner oder Passanten, die sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich beim Inspektionsdienst Süd oder der Kriminalpolizei Erfurt zu melden. (M.C.)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell