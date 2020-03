Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Spinne auf dem Lenkrad

Erfurt (ots)

In Gebesee im Landkreis Sömmerda fuhr gestern Mittag eine 36-Jährige Autofahrerin gegen ein Verkehrsschild. Grund dafür war eine Spinne die über das Lenkrad krabbelte. Die Frau hatte sich so erschrocken, dass sie ihr Auto gegen das Schild lenkte. An dem Auto entstand geringer Sachschaden, die Frau blieb unverletzt. Ob die Spinne den Unfall gut überstanden hat, ist nicht bekannt. Sie flüchtete. (JS)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Erfurt

Pressestelle

Telefon: 0361 7443 1504

E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell