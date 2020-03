Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Garage aufgebrochen

Sömmerda (ots)

Aus einer Garage in der Pestalozzistraße in Sömmerda stahlen Unbekannte zwei Fahrräder. Die Diebe brachen das Schloss auf und gelangten so an ihre Beute im Wert von 200 EUR. (JS)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Erfurt

Pressestelle

Telefon: 0361 7443 1504

E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell