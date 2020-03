Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Beleidigt und Beschimpft

Erfurt (ots)

Gegen Mitternacht teilte ein Mann über Notruf einen Notfall mit, so dass ein Funkstreifenwagen zu seiner Adresse gesandt wurde. Vor Ort konnte die geschilderte Situation nicht vorgefunden werden. Jedoch zeigte sich der Anrufer mehr als unkooperativ. Er lungerte stark angetrunken vor dem Hauseingang rum, beleidigte und beschimpfte die Polizisten. Einem Platzverweis leistete er nicht folge, so dass er in Gewahrsam genommen werden musste. Gegen diese Maßnahme wehrte er sich vehement und trat nach den Polizisten. Der 42-Jährige wurde heute Nachmittag aus dem Gewahrsam entlassen. (JS)

