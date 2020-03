Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: In Apotheke eingebrochen

Erfurt (ots)

Heute Morgen wurde die Erfurter Polizei darüber informiert, dass Unbekannte in der Nacht in eine Apotheke in der Innenstadt eingebrochen sind. Nach bisherigen Erkenntnissen wendeten die Diebe massive Gewalt an, um in das Objekt zu gelangen. Sie beschädigten eine Haustür und eine weitere Tür um in das Geschäft zu kommen. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 5000 EUR. In der Apotheke hatten es die Diebe hauptsächlich auf verschreibungspflichtige Medikamente abgesehen, sie stahlen Tabletten im Wert von mehreren hundert Euro. Außerdem brachen sie einen Schrank auf und gelangten so an mehrere tausend Euro Bargeld. (JS)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Erfurt

Pressestelle

Telefon: 0361 7443 1504

E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell